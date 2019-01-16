HABER

Esenler'de tabela düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 19:41 | Son Güncelleme

Esenler'de tabela düştü: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenler'de bir iş yerine ait tabelanın düşmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oruç Reis Mahallesi Karadeniz Caddesi 599. Sokak'taki börekçinin tabelası, o sırada yoldan geçen Kadir İnceel ve Samet Kaş isimli kişilerin üzerine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İnceel ve Kaş, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

PARTNERÜnlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'Ünlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'
Başvurular başladı! Binlerce kişi...Başvurular başladı! Binlerce kişi...
Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktıTrabzon'u karıştıran belge sahte çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenler tabela yaralı

En Çok Okunan Haberler

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın: Mahsur kalanlar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç'teki saldırıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan flaş açıklama: Münbiç...

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Başvurular başladı! Binlerce kişi...

Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen iller

Haberler peş peşe geldi! Öğrencilere tatil müjdesi

31 yıl sonra şehit sayıldı

31 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.