Esenler'de tekstil atölyesinde yangın

İSTANBUL (AA) - Esenler’de tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Nene Hatun Mahallesi 173 Sokak’ta, 6 katlı binanın bodrumunda bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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