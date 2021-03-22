HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenler’de toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi

Esenler’de toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi

22.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler’de polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi yapıldı.

Esenler’de polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi yapıldı. Denetim sırasında belediyede ruhsat kaydı bulunmayan sürücüye cezai işlem uygulandı. Sürücü, maskesini doğru takması için polislere ‘bıktık maskeden’ diyerek tepki gösterdi.
İstanbul’da korona virüsle mücadele kapsamında denetimler sürüyor. Esenler’de, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube, Asayiş Büro ve İlçe Zabıta ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında belediyede sürücü olarak izini bulunmayan minibüs sürücüsü Erol Ü.’ye bin 300 TL para cezası kesildi. Ceza işlemi sırasında minibüs sürücüsü Erol Ü, polisin maskesini doğru takması konusunda uyarması üzerine “Bıktık bu maskeden” şeklinde ifadeler kullandı. Kesilen cezanın ardından araçtaki yolcular içerisi boş olan başka bir araca aktarıldı. Yapılan işlemlerin ardından polis ekipleri trafikte diğer toplu taşıma araçlarını denetleyerek yolcu ve sürücülere uyarılarda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
İşe girme vaadiyle kandırıldı! 158 bin dolarlık icrayı görünce hayatının şokunu yaşadıİşe girme vaadiyle kandırıldı! 158 bin dolarlık icrayı görünce hayatının şokunu yaşadı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısında yaralanan Rabia'dan kahreden haber

Cezaevinden izinli olarak çıkıp dehşet saçtı! Rabia'dan kahreden haber

Ağlı'da koronavirüs alarmı! Okullarda yüz yüze eğitime ara

Bir ilçede korona alarmı!

İşe girme vaadiyle kandırıldı! 158 bin dolarlık icrayı görünce hayatının şokunu yaşadı

İşe girme vaadiyle kandırıldı! 158 bin dolarlık icrayı görünce hayatının şokunu yaşadı

Tokatladı, ayağını yıkattı, sigara içirdi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme!

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme!

Rus kadın otelde dehşeti yaşamıştı! Korku dolu anları böyle anlattı

Rus kadın otelde dehşeti yaşamıştı! Kabus anlarını böyle anlattı

Son Dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesine yıldırım düştü!

TBMM bahçesine yıldırım düştü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.