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Esenler’de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 01:40 | Son Güncelleme

Esenler’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Esenler’de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Esenler’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolda ise trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza saat 12.00 sıralarında Esenler İlçesi Mahmutbey-Aksaray bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Mahmutbey istikametine seyir halinde olan D.H. idaresindeki 34 EU 4118 plakalı otomobil ile H.U yönetimindeki 34 YP 7231 plakalı otomobil çarpıştı.
Meydana gelen kaza sonucunda ise iki otomobil içinde bulunan kişiler yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 34 YP 7231 plakalı otomobilin içinde bulunan 2 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bağlantı yolunda kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Trafik araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

Esenler’de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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