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Esenler'de uçurtma şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 18:40 | Son Güncelleme

ESENLER Belediyesi yaz etkinlikleri kapsamında "Uçurtma Şenliği" düzenledi.

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediyesi yaz etkinlikleri kapsamında "Uçurtma Şenliği" düzenledi. Çocukların aileleriyle birlikte vakit geçirerek eğlenmeleri amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte hem çocuklar hem de aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.

"Mutluluktan Uçuyoruz!" sloganıyla 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde düzenlenen Uçurtma Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. 200 çocuğa aileleriyle birlikte 600 uçurma dağıtıldı. Ters esen rüzgar nedeniyle aileler ve çocukları uçurtma uçururken zor anlar yaşadı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da çocuklarla birlikte uçurtma yapım atölyesine katıldı. Başkan Göksu’yla birlikte uçurtma uçuran çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

“BARIŞ VE HUZURUN SEMBOLÜ ÇOCUKLARDIR”

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Belli periyotlarda bu şenlikleri yapıyorduk. Bunu özellikle bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle yapmak istedik. İnsanlığın barışa, huzura en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde yaşıyoruz. Barış ve huzurun sembolü çocuklardır. Çünkü Allah korusun barış ve huzurun bozulduğu yerde en çok acı çekenler çocuklardır. Çocukların gökyüzünün semasına bayraklarıyla veya uçurtmalarıyla süsledikleri mesajla yeryüzünde huzur ve bereket istediklerini, kardeşlik istediklerini bütün dünyaya mesaj vermelerini istedik. Bugün çocuklarımızla beraber 1 Eylül Dünya Barış Günü münasebetiyle uçurtmalarımızı uçuruyoruz. İnşallah bu yeryüzünde uçurttuğumuz uçurmalar inşallah dünyaya mesaj vermiş olur” diye konuştu.

AİLELER VE ÇOCUKLARI DOYASIYA EĞLENDİ

Uçurtma uçurmakta zorluk yaşayan Davut Bahadır ve kızı Delal Helbes Bahadır, “Uçurtma uçurmak güzel bir duygu. Çocukları ne kadar sevindirebiliyorsak bizde o kadar seviniyoruz. Uçurtmayı yukarıda tutamıyoruz çünkü rüzgar hep farklı taraftan geliyor. Rüzgara göre pozisyon almak gerekiyor” dedi.

Sabire Bodur, “Çok mutluyuz çocuklarımızla birlikte etkinlik yapabiliyoruz. Esenlere böyle katkı sağladığı için. Uçurtmam tele takıldı herhalde o da biz gibi heyecanlı” dedi. Ergün Köten ise “Demek ki böyle alanlara ihtiyacımız oluyormuş. Çocuklarla olmak ve böyle alanları böyle işler için ayırmak güzel” diye konuştu.

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