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  4. Esenler’de vatandaşların gözü önünde soyulan lüks otomobilin sahibi konuştu

Esenler’de vatandaşların gözü önünde soyulan lüks otomobilin sahibi konuştu

14.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Esenler’de cadde üzerinde park halinde bulunan lüks araç, sabah saatlerinde 3 hırsız tarafından vatandaşların gözleri önünde soyuldu.

Esenler’de cadde üzerinde park halinde bulunan lüks araç, sabah saatlerinde 3 hırsız tarafından vatandaşların gözleri önünde soyuldu. Otomobilin sahibi, “65 bin TL zararım var. 3 kişi girmişler zararım çok fazla” açıklamasını yaptı.
Olay, dün sabah saat 06.30 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan lüks aracın arkasına araçlarını park eden üç hırsız, çevreyi gözetledikten sonra lüks araca yanaşarak yumruklarla camı kırdı. Bir hırsız geldikleri araçta beklerken, bir hırsızda hızlı bir şekilde araca girerek elektronik aksamları sökmeye başladı. Aracın içerisinde bulunan hırsız söktükleri elektronik parçaları dışarıda bekleyen arkadaşına vererek geldikleri araca yükledi. Lüks aracın içini talan eden hırsızlar alacakları malzeme kalmayınca, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı.
Esenler’de hırsızların lüks aracı talan ederek soydukları o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobilin sahibi Reva Çetin, yaklaşık 65 bin lira zararı olduğunu ifade ederek, “Yukarda kendi iş yerim var. Olay plaka vasıtasıyla ulaşıyor bize. Görüntülerde seyrettiğim kadarıyla, suçluların yakalanıp mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. 3 kişi girmişler zararım çok fazla. Ekran, konsol çalmışlar” dedi.

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