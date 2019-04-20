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Esenler'de yangın: 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 18:48 | Son Güncelleme

Mustafa BAKIRHAN İSTANBUL DHA-ESENLER'de bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa BAKIRHAN İSTANBUL DHA-ESENLER'de bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Esenler Turgut Reis Mahallesi 527. Sokaktaki 5 katlı bir binanın 3. katında saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dairede bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 2'si kadın 5 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla ambulansa alınan kadın ve çocuklar hastaneye götürüldü.

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