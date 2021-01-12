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Esenler’de yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

12.01.2021 21:25 | Son Güncelleme:
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Esenler’de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Esenler’de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Esenler Kemer Mahallesi 922 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 6 kişilik bir ailenin yaşadığı 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin penceresinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, aileyi yangından kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtardığı 2 çocuk hastaneye kaldırılırken, bir çocuğun ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin daha yapılan müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Ev içerisinde inceleme yapan ekipler, yangın çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
Yangında mahsur kalan çocuklardan birini kurtaran Oğuzhan Kötek, “Ben evde oturuyordum. Evin içinde bir duman hissettim. Önce evin içini kontrol ettim. Evden olmadığını anlayınca dışarıdaki dumanları gördüm. Koşturarak aşağıya indik. Bodrum kattan yoğun bir duman geliyordu. Annesi feryat figan ediyordu içeride kaldı diye. Ağzımı kapatarak içeriye girdim. Kapkaranlıktı zaten emekleme aracındaki çocuğu gördüm 1-1,5 yaşlarında. Hemen yukarı çıkardım. Bir kişiyi de arkadaş tam merdivenlerin oraya gelmiş o şekilde çıkardı. Üçüncü çocuğu bilemiyoruz. Ben çıkardığımda çocuk baygın haldeydi. Sanki biraz nefes alıyordu vücudu sıcaktı ama herhangi bir yanma yoktu. Anladığım kadarıyla salonda yangın çıkmış. Zaten çocuk da salon kapısı önündeydi” şeklinde konuştu.

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