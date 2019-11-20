HABER

Esenler'de yarıştıkları iddia edilen iki otomobilden biri takla attı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:09 | Son Güncelleme

ESENLER'de, yarış halinde oldukları ileri sürülen iki otomobilden biri yoldaki başka bir otomobile çarparak takla attı.

Alper ÇAY/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER'de, yarış halinde oldukları ileri sürülen iki otomobilden biri yoldaki başka bir otomobile çarparak takla attı. Takla atan otomobildeki 2 kişi hafif yaralanırken, yarış halinde olduğu ileri sürülen diğer otomobilin sürücüsü durmayarak aracıyla kaçtı.

Kaza, Havalimanı Mahallesi TEM bağlantı yolu Otogar istikametinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre; plakası belirlenemeyen otomobil ile yarış halinde makas atarak ilerleyen 34 MEF 32 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yoldaki 34 GRP 46 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya yükselen 34 MEF 32 plakalı otomobil, takla atıp ters dönerek durabildi. Otomobilin içindeki sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Takla atan otomobilin çarptığı otomobilde hasar oluşurken, içindeki kişiler kazadan şans eseri yara almaktan kurtuldu. Takla atan otomobille yarıştığı iddia edilen ve plakası belirlenemeyen diğer otomobilin sürücüsü durmayarak aracıyla kaçtı.

Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

"BURASI YARIŞ PİSTİ DEĞİL"

Kazayı gören bir sürücü, "Yarışırken oldu, bunlar yarışıyorlardı. Yanımdan es geçti. Kıl payı bana çarpıyorlardı. Rampadan aşağı iniyordum bunlar çıkış yapıyordu. Öndeki sağ yaptı, arkasındaki de sağ yaptı. Sol yaparken havalandı, diğeri uzadı gitti. Bana zarar veriyordu. Benim de evim de çoluğum çocuğum bekliyor. Bunlar ayık kafayla, bilinçli bir adamın yapacağı bir iş değil. Burası yarış pisti değil" dedi.

PARTNER O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince... O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince...
Kara kartal aşığı Nuh’un tek isteği Beşiktaş stadyumunda maç izlemekKara kartal aşığı Nuh’un tek isteği Beşiktaş stadyumunda maç izlemek
Terör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldüTerör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

6 ay önce evlendiği eşini tüfekle başından vurdu!

6 ay önce evlendiği eşini tüfekle başından vurdu!

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatvan’da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi! Böyle gömmüşler

Tatvan'da bulundu! Böyle gömmüşler

Terör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldü

Terör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldü

Balıkesir ve Kırklareli'nde düzensiz göçmenler yakalandı

Balıkesir ve Kırklareli'nde düzensiz göçmenler yakalandı

Manisa'da korkunç olay! Eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadın öldü

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Bolivya'da yeni kriz: Gıda ve yakıt sıkıntısı

Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı

Bolivya'da parlamento devlet başkanlığı seçimleri için toplanacak

Bolivya'da parlamento devlet başkanlığı seçimleri için toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.