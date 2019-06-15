Esenler'de YKS öncesi öğrencilere çay ve çorba ikramı

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı için farklı ilçelerden Esenler'e gelen öğrenci ve ailelerine çay, çorba ve su ikramında bulundu.

Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için hazırlandığı YKS maratonu başladı. Esenler Belediyesi de üniversite heyecanı yaşayan öğrencilerle ailelerini yalnız bırakmadı. Okul önlerine kurduğu stantlarla farklı ilçelerden gelen öğrenciler ve ailelerine çay, çorba ve su ikramında bulundu. Büyük bir heyecan ve stresle imtihana girecekleri Hasip Dinçsoy Ortaokulu'nun önüne gelen öğrenci ve velileri Esenler Belediyesi'nin ikramları ile sınav öncesi moral buldu. Sınava giren Ali Henteş, “Şansımı denemek istedim. Kazanırsam çalıştığım için açıktan okuyacağım zaten. Güzel geçeceğini umuyorum. Çok fazla hazırlandığımı söyleyemem. Herkese başarılar dilerim” dedi.

“HİÇ ÇALIŞMADIĞIM İÇİN SIFIR STRES”

Adem Öğür de, ”Heyecan yok bende zaten üniversite okuyorum. Öylesine gireceğim sınava. Polis olmak için giriyorum. Hiç hazırlanmadım. Üç yıllık bilgilerimle gireceğim. Hiç çalışmadığım için sıfır stres. Ama daha yüksek puan alacağım” diye konuştu.