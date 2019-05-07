Esenler’de Yusuf Güney’den ilahiler

Ramazan ayının ilk gününde Esenler’de sahne alan sevilen sanatçı Yusuf Güney, seslendirdiği ilahilerle birlik beraberlik mesajları verdi.

Esenler Belediyesi’nin Ramazan ayının coşkusunu yaşattığı Dörtyol Meydanı’nda, "Ramazan Yeniden Diriliştir" konseptiyle başlattığı etkinlikler ilk günden büyük ilgi gördü. Teravih namazının ardından başlayan etkinliklerin ilkinde sevilen sanatçı Yusuf Güney sahne aldı.

“Alışılmışın dışında bir Yusuf Güney olarak karşınızdayım”

Güney, Ramazan’ın ilk gününde Esenlerliler ile beraber olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, herkesin Ramazan ayını tebrik etti. Konserinde sevilen ilahileri seslendiren Yusuf Güney, "İlk günde hepimizde Ramazanın heyecanı var. Alışılmışın dışında bir Yusuf Güney olarak karşınızdayım bu gece. Manevi değerlerimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Her şeyi hakkıyla yaşamamız lazım. Öncelikle iyi insan olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Kördüğüm" İlahisine seyirciyle klip çekti

"Allahu Allah" ilahisiyle konserine başlayan sanatçı, seslendirdiği "Seher Vakti", "Medine’ye Varamadım", "Sevdim Seni Mabuduma" ilahileriyle dinleyenlerinin beğenisini kazandı. Güney, "Kördüğüm" adlı ilahisine de Esenler Dörtyol Meydanı’nda klip çekti. İlk defa bir konserinde klip çektiğini ve bunun da Esenler’e özel bir durum olduğunu belirten Güney, klipte kendisine eşlik ettikleri için de sevenlerine teşekkür etti. Yusuf Güney konserin sonunda meydanı dolduran vatandaşlarla birlikte "Ölürüm Türkiyem"i söyleyerek birlik beraberlik mesajları verdi.