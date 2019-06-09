HABER

ESENLER'DEKİ DEHŞET OLAYIN SONRASI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 22:18 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI - Murat SOLAK / İSTANBUL DHA Esenler'de cinnet getiren Suriyeli bir kişi, eşi ve iki çocuğuna tabancayla ateş ederek ağır yaraladı.

Çağatay KENARLI - Murat SOLAK / İSTANBUL DHA
Esenler'de cinnet getiren Suriyeli bir kişi, eşi ve iki çocuğuna tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Baba daha sonra 5.kattan atlayarak intihar etti. Olayın hemen sonrasında sokakta yaşanan dehşet anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde intiharın hemen ardından sokaktakilerin dehşet içinde kaldıkları görülüyor.
Öte yandan, ağır yaralanan anne Midya Muhammed'in binadan yaralı olarak çıkarılarak ambulansa konulması da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
-------------
Güvenlik kamera görüntüleri
-Sokaktakilerin olayın hemen ardından yaşadığı dehşet anları
Cep telefonu kamerası
-Annenin binadan çıkarılarak ambulansa konulması

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Çok acı olay! Önce oğlunu sonra kendini astıÇok acı olay! Önce oğlunu sonra kendini astı
GÜNCELLEME - Eşini ve çocuklarını vurup 7. kattan atladıGÜNCELLEME - Eşini ve çocuklarını vurup 7. kattan atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Boşanacakları konuşulurken...

Boşanacakları konuşulurken...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok acı olay! Önce oğlunu sonra kendini astı

Çok acı olay! Önce oğlunu sonra kendini astı

Pompalı tüfek dehşeti! Sesi duyanlar hemen ekipleri aradı

Pompalı tüfek dehşeti! Sesi duyanlar hemen ekipleri aradı

MSB duyurdu: O teröristler etkisiz hale getirildi

O teröristler etkisiz hale getirildi

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Batan 115 metrelik geminin arka bölümü sudan çıkarıldı

2 yıl sonra denizden çıkarıldı!

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.