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ESENLER'DEKİ DEHŞET OLAYIN SONRASI KAMERADA 

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 23:21 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI - Murat SOLAK / İSTANBUL DHA Esenler'de cinnet getiren Suriyeli bir kişi, eşi ve iki çocuğuna tabancayla ateş ederek ağır yaraladı.

Çağatay KENARLI - Murat SOLAK / İSTANBUL DHA

Esenler'de cinnet getiren Suriyeli bir kişi, eşi ve iki çocuğuna tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Baba daha sonra 5.kattan atlayarak intihar etti. Olayın hemen sonrasında sokakta yaşanan dehşet anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde intiharın hemen ardından sokaktakilerin dehşet içinde kaldıkları görülüyor.

Öte yandan, ağır yaralanan anne Midya Muhammed'in binadan yaralı olarak çıkarılarak ambulansa konulması da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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