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Esenler’deki feci olayın detayları ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 21:32 | Son Güncelleme

Esenler’de Suriyeli bir babanın cinnet getirerek eşini ve çocuklarını ağır yaralayıp ardından da intihar ettiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.Esenler Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi’nde saat 19.00 sıralarında cinnet getiren Suriyeli bir baba eşini ve çocuklarını silahla vurarak ağır yaraladı, ardından intihar etti.

Esenler’de Suriyeli bir babanın cinnet getirerek eşini ve çocuklarını ağır yaralayıp ardından da intihar ettiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Esenler Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi’nde saat 19.00 sıralarında cinnet getiren Suriyeli bir baba eşini ve çocuklarını silahla vurarak ağır yaraladı, ardından intihar etti. Yaşanan feci olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cinnet getirerek kendini 5’inci kattan atan babanın isminin Ömer Mecid olduğu yaşının ise 42 olduğu öğrenildi.
Esenler’de tütün dükkanı işlettiği belirtilen Mecid’in olay öncesinde 37 yaşındaki eşi Midya Şeyh Mohammad ile tartıştığı bilgisi edinildi. 4-5 yıl önce Afrin’den Türkiye’ye taşındıkları öğrenilen çiftin 11 yaşındaki oğullarının isminin Can Mecid olduğu, 9 yaşındaki kızlarının isminin ise Jin Mecid olduğu tespit edildi.
Yaşanan feci olayda ağır yaralanan Midya Şeyh Mohammad ile çocuklarının tedavisi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

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