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Esenler'den dünya liderlerine 'Barış Ekmeği' 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

ESENLER Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, düzenlediği Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde bu yıl 85 çocuğu Esenler'de misafir etti.

Esenler'den dünya liderlerine 'Barış Ekmeği' 

İstanbul (DHA)- ESENLER Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, düzenlediği Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde bu yıl 85 çocuğu Esenler'de misafir etti. Misafir çocuklar, 'Barış Ekmeği' pişirip dünya liderlerine gönderdi.
Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Esenler Uluslararası Barış Ekmeği Festivali ile dünyanın farklı bölgelerinden olan Endonezya, Bosna Hersek, Kosova, Sudan, Pakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Filistin, Doğu Türkistan, Afganistan ve Türkiye'den 85 çocuğu Esenler'de bir araya getirdi. Misafir çocuklar, Esenler'deki kardeşleri ile birlikte dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı 23 Nisan'ı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklar daha sonra dünya barışına katkı sunması için ülkelerinden getirdikleri unlarla Dörtyol Meydanı'nda "Barış Ekmeği"ni pişirdi. "Dünyanın Geleceği Esenler'de, Barış Ekmeğini Esenler'de Pişiriyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sevgi ve kardeşlik mayası katarak pişirdikleri Barış Ekmeği'ni, yazdıkları bir mektupla dünya liderlerine gönderdi.
Çocuklar yöresel kıyafetleri ve mahalli oyunlarıyla da etkinliğe renk kattı. Yaptıkları ekmeğe sevgisini de katan çocuklar barış mesajları vererek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Barış Ekmeği Festivali'ne Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra, Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen oyuncuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÇOCUK BİR TOPLUMUN, BİR MİLLETİN GELECEĞİDİR"
Festivalde pişirilen ekmeği çocuklara ve vatandaşlara ikram eden Başkan Göksu, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Göksu, " Çocuk bir insana Allah'ın verdiği en önemli emanettir. Çocuk bir toplumun, bir milletin geleceğidir. Bir milletin umudu olan çocuklarımız da kutsal ekmeğimizi ve bize geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı barış, sevgi ve kardeşlik ruhuyla bir araya getirdik. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Esenler'den dünya liderlerine 'Barış Ekmeği' Esenler'den dünya liderlerine 'Barış Ekmeği' Esenler'den dünya liderlerine 'Barış Ekmeği' Esenler'den dünya liderlerine 'Barış Ekmeği'

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