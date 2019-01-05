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Esenler'den Sıfır Atık Proje'ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:30 | Son Güncelleme

Esenler'den Sıfır Atık Proje'ne destek

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi'nce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla Şehir Benim Projesi başlatıldı.

Projenin tanıtımı amacıyla Esenler Metro İstasyonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, file ve bez çanta kullanımının önemine dikkat çekildi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, projenin, insan ve doğa sağlığını tehdit eden plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, Sıfır Atık Projesi'ne katkı sağlamak ve geri dönüşümün önemini vurgulamak için ilçede yaşayan kadınlar tarafından örülen filelerin tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Göksu, projede yer alanların gönüllü olarak bir sosyal sorumluluk örneği sergilediklerini dile getirerek, "Tekstil atölyeleri atık kumaş bezlerden yaptıkları ekolojik bez çantalarla projeye katkı sağlarken, kadınlar da Esenler Belediyesi'nin temin ettiği ipliklerle ördükleri renk renk, çeşit çeşit filelerle çevreci yaklaşımlarını geri dönüşümle destekliyor." dedi.

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Koordinatörü Sevilay Acar da projede ilçede yaşayan 200 kadının gönüllü olarak yer aldığını belirterek, "Proje ofisinde bir araya geldiğimiz vatandaşlarımızla çevre ve doğa için bir sosyal sorumluluk örneği sergilerken, aynı zamanda kadınların sosyalleşmesi içinde de bir fırsat elde ettik." ifadelerini kullandı.

Projede gönüllü olarak çalışan Dilek Bingöl ise atık malzemelerden ürettikleri file ve bez çantaların çok kullanışlı olduğunu vurgulayarak, plastik poşet kullanımının azaltılması için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Program, vatandaşlara ücretsiz file ve bez çanta dağıtımının ardından sona erdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Esenler Belediyesi plastik poşet "Sıfır Atık Projesi" ücretsiz file dağıtımı

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