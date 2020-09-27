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  4. Esenler’in Oruçreis Mahallesi’nde bir kişi, eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini silahla vurarak olay yerinden kaçtı. 3 kişinin ağır şekilde yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenler’in Oruçreis Mahallesi’nde bir kişi, eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini silahla vurarak olay yerinden kaçtı. 3 kişinin ağır şekilde yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 17:24 | Son Güncelleme

Esenler’in Oruçreis Mahallesi’nde bir kişi, eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Esenler’in Oruçreis Mahallesi’nde bir kişi, eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini silahla vurarak olay yerinden kaçtı. 3 kişinin ağır şekilde yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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