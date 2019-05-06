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Esenlerli çocukların ilk iftar heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 21:34 | Son Güncelleme

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ramazan ayının ilk gününde, çocuklarla iftar yaptı - Göksu: - "Eskiden çocuklarımız ramazanın başında ve sonunda oruç tutarlardı ve bu tuttukları oruçları anne-babalarına satarlardı. İşte biz de bu güzel gelenekten yola çıkarak, Esenler'de çocuklarımızın hafızalarında hiç unutamayacakları bir ramazan yaşatmak düşüncesiyle bu akşamı tertip etmiş bulunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ramazan ayının ilk gününde, çocuklarla iftar yaptı.

Göksu, Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, hayatlarında ilk kez oruç tutmanın ve Ramazanın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşayan 300 çocukla aynı sofrayı paylaştı.

"Ramazan Yeniden Diriliştir" sloganıyla gerçekleşen programda konuşan Göksu, "Ramazan, her yıl kendi mevsiminde yenilenen bir mucize gibidir. Fazileti ve bereketiyle, ruhlar yeniden dirilir, manevi teneffüsü artan gönüller şenlenir, insanlar arasında sevgi ve anlayış daha bir görünür olur, hayatın ağırlığı hafifler." dedi.

Göksu, Ramazan ayına yeniden ulaşmanın heyecanıyla, çocuklarla iftar yaparak yarınlara iz bırakmak istediklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Esenler'de bir gelenek oluşturmak ve bunu da yarınlarımız çocuklarımızla yola çıkarak başlatmak istedik. Hepimiz biliyoruz ki, eskiden çocuklarımız Ramazanın başında ve sonunda oruç tutarlardı ve bu tuttukları oruçları anne-babalarına satarlardı. İşte biz de bu güzel gelenekten yola çıkarak, Esenler'de çocuklarımızın hafızalarında hiç unutamayacakları bir Ramazan yaşatmak düşüncesiyle bu akşamı tertip etmiş bulunuyoruz. Çocuklarımızın masumiyetiyle ve dudaklarından çıkan masum dualarıyla şehri bereketlendirmek amacıyla bu sene 8'incisini düzenlediğimiz çocuk iftarı Allah'a şükür Esenler'de bir gelenek haline geldi. 2012'de Esenler Belediyesi olarak ilk başlattığımız Çocuk İftarı Projemizi bugün görüyoruz ki birçok belediyemiz de düzenliyor. Projemizin örnek alınması bizleri son derece sevindiriyor. Bugün gerek İstanbul'da, gerekse İstanbul dışında birçok belediyemiz çocuk iftarı düzenliyor. Elhamdülillah, Esenlerlilerle birlikte güzel bir geleneğe öncülük etmiş bulunuyoruz."

- Ramazan boyunca etkinlikler sürecek

Esenler Belediye Başkanı Göksu, bu sene Ramazanda Dörtyol Meydanı'nda teravihten önce çocuklar için, teravihten sonra da büyükler için etkinliklerin olacağını belirterek, Ramazan bereketinin ay boyunca Esenler'de yaşanacağını vurguladı.

Unutulmuş bir gelenek hediyeleşmenin önemine değinen Göksu, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın iftara gelen misafirlere uğurlarken takdim ettikleri ve adına 'diş kirası' dedikleri bir zarif yardım geleneği de, çocuklarımıza dağıtacağımız hediyelerle hatırlamış olacağız. Ve yıllar sonra Esenlerli çocuklarımız kendi çocuklarına, 'Ramazan'da Esenlerli tüm çocuklar bir araya gelerek iftar yapardık. Belediyemiz de hediyeler verirdi. diye bugünleri anlatacaklar. Yani sizler bugün çok farkında olmasanız da, yıllar sonrası için belleklerinize yer edecek hatıralarla ayrılacaksınız."

Esenlerli çocuklar, iftar öncesinde Nasreddin Hoca, Keloğlan, Karagöz-Hacivat gölge oyunları, animasyon, jonglör ve illüzyon gösterileri ile keyifli vakit geçirdi.

İftar vaktinin gelmesiyle kendileri için hazırlanan masalarda yerlerini alan çocuklar, akşam ezanıyla birlikte hep birlikte oruçlarını açtı.

"Çitos Efe" adıyla tanınan minik oyuncu Efe Koçyiğit de Esenlerli çocuklarla birlikte iftar yaptı.

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Esenlerli çocukların ilk iftar heyecanıEsenlerli çocukların ilk iftar heyecanı
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Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi

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