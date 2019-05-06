Esenlerli çocukların ilk iftar heyecanı

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ramazan ayının ilk gününde, çocuklarla iftar yaptı.

Göksu, Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, hayatlarında ilk kez oruç tutmanın ve Ramazanın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşayan 300 çocukla aynı sofrayı paylaştı.

"Ramazan Yeniden Diriliştir" sloganıyla gerçekleşen programda konuşan Göksu, "Ramazan, her yıl kendi mevsiminde yenilenen bir mucize gibidir. Fazileti ve bereketiyle, ruhlar yeniden dirilir, manevi teneffüsü artan gönüller şenlenir, insanlar arasında sevgi ve anlayış daha bir görünür olur, hayatın ağırlığı hafifler." dedi.

Göksu, Ramazan ayına yeniden ulaşmanın heyecanıyla, çocuklarla iftar yaparak yarınlara iz bırakmak istediklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Esenler'de bir gelenek oluşturmak ve bunu da yarınlarımız çocuklarımızla yola çıkarak başlatmak istedik. Hepimiz biliyoruz ki, eskiden çocuklarımız Ramazanın başında ve sonunda oruç tutarlardı ve bu tuttukları oruçları anne-babalarına satarlardı. İşte biz de bu güzel gelenekten yola çıkarak, Esenler'de çocuklarımızın hafızalarında hiç unutamayacakları bir Ramazan yaşatmak düşüncesiyle bu akşamı tertip etmiş bulunuyoruz. Çocuklarımızın masumiyetiyle ve dudaklarından çıkan masum dualarıyla şehri bereketlendirmek amacıyla bu sene 8'incisini düzenlediğimiz çocuk iftarı Allah'a şükür Esenler'de bir gelenek haline geldi. 2012'de Esenler Belediyesi olarak ilk başlattığımız Çocuk İftarı Projemizi bugün görüyoruz ki birçok belediyemiz de düzenliyor. Projemizin örnek alınması bizleri son derece sevindiriyor. Bugün gerek İstanbul'da, gerekse İstanbul dışında birçok belediyemiz çocuk iftarı düzenliyor. Elhamdülillah, Esenlerlilerle birlikte güzel bir geleneğe öncülük etmiş bulunuyoruz."