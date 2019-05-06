Esenlerli çocukların ilk oruç, ilk iftar heyecanı

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

Esenler Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününü yine çocuklara ayırdı. Anneleriyle birlikte Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’ne gelen 300 çocuk, hayatlarında ilk kez oruç tutmanın ve Ramazan’ın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Çocukların ilk iftar heyecanına Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da ortak oldu. Çocuklar, iftar öncesinde ve sonrasında Nasreddin Hoca, Keloğlan, Karagöz-Hacivat gölge oyunları, animasyon, jonglör ve illüzyon gösterileri ile keyifli vakit geçirdi. İftar vaktinin gelmesiyle birlikte kendileri için hazırlanan masalarda yerlerini alan çocuklar, bir çocuk tarafından okunan akşam ezanı ile hep birlikte oruçlarını açtı. Çocuklar, ilk iftarlarının ardından yine bir çocuğun yemek duasına hep birlikte ‘Amin’ dedi. Oruçlarını açan çocuklar daha sonra kendileri için hazırlanan gösterileri izleyip, keyifli dakikalar geçirdi. Çocuklara bir Osmanlı geleneği olan ‘diş kirası’ adı altında çeşitli hediyeler de verildi.

“İnsanın hayatında yaptığı ilkler önemli ilk tuttuğu oruç anlamlıdır” İftara katılarak kısa açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ”Her yıl, her ramazan geleneksel olarak düzenlediğimiz ramazanın ilk günü ilk oruç tutan çocuklarımıza iftar geleneğimizi bugünde devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz ki insanın hayatında yaptığı ilkler çok önemlidir. İlk tuttuğunuz oruç anlamlıdır. Çünkü hayatınızda çok önemli iz bırakır. İlk oruç tutan çocuklarımıza, ilk iftarlarını biz veriyoruz. Aynı zamanda diş kiralarıyla beraber veriyoruz. Şehirlerde gelenekler çok önemlidir. İnsanların yaşadığı şehirlerde kendi hafızalarında iz bırakacak hatıralarının olması gerekir. Buda çocuklarımızın hafızasında iz bırakacaktır. İnsanlar yaşadıkları şehirlere adapte olmak o şehirle beraber büyümek o şehirle beraber gelişmek, bütünleşmek ister. İnsanların yaşadığı şehirle bütünleşmesi geleneğin oluşması ile mümkündür. Bizde bugün ilk orucumuzu ilk oruçlarını tutan çocuklarımızla beraber açarak şehrin geleneğine yeni bir gelenek eklemenin heyecanını yaşıyoruz.“ diye konuştu.

“Oruç tutmak çok güzel”

İftar programına bir yarışma programında Çitos Efe lakabıyla tanınan Efe Koçyiğit de katıldı. Çocuklardan ilgi gören Çitos Efe lakabıyla tanınan Efe Koçyiğit, “Oruç tutmak çok güzel akşama kadar ama mecburen bekleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

“İlk orucum hem de ilk kez bu kadar aç susuz kalıyorum”

İlk iftarı olduğundan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyleyen Eren Toprak, “Çok heyecanlıyım. Şuan çok açım ve susuzum. Hem ilk orucum hem de ilk kez bu kadar aç susuz kalıyorum. Başka ülkelerdeki aç insanları düşündükçe zayıf kalıyor ama zor.” ifadelerini kullandı.

