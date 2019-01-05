HABER

Esenlerli kadınlar poşete karşı el emeği file dağıttı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 17:05 | Son Güncelleme

ESENLER Belediyesi’nin ‘Şehir Benim Projesi’yle başlattığı file kullanma kampanyası Esenlerli kadınların el emeğiyle hayat buldu.

İSTANBUL, (DHA) - ESENLER Belediyesi’nin ‘Şehir Benim Projesi’yle başlattığı file kullanma kampanyası Esenlerli kadınların el emeğiyle hayat buldu. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun katılımıyla dağıtılan fileler vatandaştan büyük ilgi gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılından itibaren plastik poşetleri ücretlendirmesinin ardından Esenler Belediyesi de harekete geçti. İnsan ve doğa sağlığını tehdit eden plastik poşet kullanımını azaltmak konusunda projeye destek verme hedefiyle, belediye tarafından file kullanma kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında kadınlar tarafından örülen fileler, Esenler Metro İstasyonu’nda halka ücretsiz olarak dağıtıldı. “BUNUN BİR PARA MESELESİ OLMADIĞINI BİLİYORUZ” Kadınların, Esenler Tekstil Atölyeleri İyileştirme Projesi'ndeki (ESTEKS) tekstil atölyelerinde, atık kumaş bezlerinden yaptıkları ekolojik bez çantalarla projeye katkı sağladığını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bu kampanyanın çocuklarımızın geleceği için önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Meselenin bir para meselesi olmadığını da çok iyi biliyoruz. Bir tarafta işin ekonomisi diğer tarafta çevre tahribatının önlenmesi var” diye konuştu. Proje ile Esenlerli vatandaşların evlerinde geri dönüşüm malzemelerini fileye dönüştürdüklerini kaydeden Göksu, daha önce kullanılan poşetlerin geri dönüştürülebilen bir ham maddeden yapılmadığına da dikkat çekti. ÜÇ AYLIK EMEĞİN ÜRÜNLERİ ‘Şehir Benim Projesi’ne el emeğiyle destek veren 52 yaşındaki Fatime Kurucu, projeye 20 kişilik ekipleriyle dahil olduklarını ifade ederek “Hocalarımız ve belediye başkanımızın da desteğiyle 3 aydır bu proje için çalışıyoruz. Evimizde fazlalık olan kumaş ve ip parçalarını değerlendirerek çevreye ve ekonomiye katkımız oldu. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun hediye ettiği fileyi alan 55 yaşındaki Yurdakul Kuner ise “Bu fileler küçüklüğümüzde de vardı. Çok fazla anılarımız oldu, içine balık, elma gibi manav ve bakkal eşyası koyardık. Cumhurbaşkanımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

PARTNERSosyal medyada herkes bunu paylaşıyorSosyal medyada herkes bunu paylaşıyor
Sokak kedileri için kartondan sığınakSokak kedileri için kartondan sığınak
Bodrum'da develeri gören telefona sarıldıBodrum'da develeri gören telefona sarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Bowling salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

Bowling salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te iki aile arasında çatışma: Yaralılar var

Gaziantep'te iki aile arasında çatışma: Yaralılar var

Ukrayna Ortodoks Kilisesi İstanbul'da 'bağımsızlık' belgesini aldı

İstanbul'da tarih gün! Bağımsızlar

Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti! Müftünün sözleri sonrası cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Erzurum'da 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Ceren Damar cinayetinin ardından YÖK harekete geçti

Üniversitedeki cinayetin ardından harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.