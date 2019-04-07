ESENYRUT'TA FABRİKA BAHÇESİNDEKİ KONTEYNERDE YANGIN

Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta, kullanılmayan bir fabrikanın bahçesinde bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın için gelen itfaiye aracı ile bir taksi çarpıştı. Kazada taksi, beton bariyer ile itfaiye aracı arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin betonu kesmesiyle taksi kurtarıldı.

Yangın, saat 17.45 sıralarında Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda bulunan kullanılmayan bir fabrikanın bahçesindeki konteynerde çıktı. Konteynerde alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Konteynerin yanında bulunan tahta paletlerin tutuşmasıyla alevleri yükseldi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü.

Bu arada, yangına müdahale için gelen itfaiye aracı ile yoldaki bir taksi çarpıştı. Kazada taksi, beton bariyer ile itfaiye aracı arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin betonu testere ile kesmesiyle taksi kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Kaza yapan itfaiye aracı ile taksi

-Sıkışan taksi

-Taksinin betonun kesilmesiyle kurtarılması

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