HABER

Esenyrut'ta fabrika bahçesindeki konteynerde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 22:47 | Son Güncelleme

EESENYURT'ta, kullanılmayan bir fabrikanın bahçesinde bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Esenyrut'ta fabrika bahçesindeki konteynerde yangın

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-EESENYURT'ta, kullanılmayan bir fabrikanın bahçesinde bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın için gelen itfaiye aracı ile bir taksi çarpıştı. Kazada taksi, beton bariyer ile itfaiye aracı arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin betonu kesmesiyle taksi kurtarıldı.
Yangın, saat 17.45 sıralarında Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda bulunan kullanılmayan bir fabrikanın bahçesindeki konteynerde çıktı. Konteynerde alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Konteynerin yanında bulunan tahta paletlerin tutuşmasıyla alevleri yükseldi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü.
Bu arada, yangına müdahale için gelen itfaiye aracı ile yoldaki bir taksi çarpıştı. Kazada taksi, beton bariyer ile itfaiye aracı arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin betonu testere ile kesmesiyle taksi kurtarıldı.

(FOTOĞRAF)

Esenyrut'ta fabrika bahçesindeki konteynerde yangınEsenyrut'ta fabrika bahçesindeki konteynerde yangınEsenyrut'ta fabrika bahçesindeki konteynerde yangınEsenyrut'ta fabrika bahçesindeki konteynerde yangın

PARTNERÜnlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?Ünlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?
Çok acı haber! Eve gelip o halde görünce şoka girdiÇok acı haber! Eve gelip o halde görünce şoka girdi
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendiKırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti! Oylar yeniden sayılmayacak

YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti! Oylar yeniden sayılmayacak

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok acı haber! Eve gelip o halde görünce şoka girdi

Çok acı haber! Eve gelip o halde görünce şoka girdi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

HDP Şırnak’ın Silopi İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz tutuklandı

HDP'li başkan tutuklandı!

Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

Kadıköy'de silahlı saldırı!

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.