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Esenyrut'ta fabrika bahçesindeki konteynerde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 22:57 | Son Güncelleme

EESENYURT'ta, kullanılmayan bir fabrikanın bahçesinde bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-EESENYURT'ta, kullanılmayan bir fabrikanın bahçesinde bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın için gelen itfaiye aracı ile bir taksi çarpıştı. Kazada taksi, beton bariyer ile itfaiye aracı arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin betonu kesmesiyle taksi kurtarıldı.

Yangın, saat 17.45 sıralarında Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda bulunan kullanılmayan bir fabrikanın bahçesindeki konteynerde çıktı. Konteynerde alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Konteynerin yanında bulunan tahta paletlerin tutuşmasıyla alevleri yükseldi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü.

Bu arada, yangına müdahale için gelen itfaiye aracı ile yoldaki bir taksi çarpıştı. Kazada taksi, beton bariyer ile itfaiye aracı arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin betonu testere ile kesmesiyle taksi kurtarıldı.

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