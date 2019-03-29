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Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ekinci: Vatandaşlarımızın konut mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 13:41 | Son Güncelleme

AK PARTİ’nin Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, Esenyurt’ta çok fazla konut mağduru olduğunu belirterek, "Biz bundan sonra mağdurun yanında olarak bu işin tarafıyız.

Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ekinci: Vatandaşlarımızın konut mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız

İSTANBUL, (DHA) - AK PARTİ’nin Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, Esenyurt’ta çok fazla konut mağduru olduğunu belirterek, "Biz bundan sonra mağdurun yanında olarak bu işin tarafıyız. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Esenyurt Belediye Başkan adayı olan Azmi Ekinci, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte çok sayıda Esenyurtlu vatandaşın sorunlarını dinleyen Ekinci, şahit olduğu en üzücü olaylardan birinin de konut mağdurlarının durumu olduğunu belirtti.

“GEREKİRSE KAYYUM ATARIZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Ekinci, şunları söyledi:

“Bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Binali Yıldırım’la da konut mağdurları meselesini konuştuk. İstanbul'un birçok yerinde bu meseleler var. Biz bundan sonra belediye olarak bu işte mağdurun yanında olarak tarafız. Mağdur edenin karşısında olacağız, gerekirse garantörlük rolünü alacağız. Mahkeme ve yargıya düşmüş olan konular var. Bu konuda adalet bakanımızla görüşüp bilgi belge noktasında, altyapı noktasında gerekli bilgileri alıp adaleti hızlandırma konusunda yardımcı olacağız. Geciken adalet, adalet değildir yaklaşımıyla hareket edeceğiz. Çözülmüyorsa, devlet olarak belki TOKİ olarak, belki KİPTAŞ aracılığıyla, belki Çevre Bakanlığı aracılığıyla kayyum olarak bu işe el atıp mağdurlarımızın mağduriyetini ortadan kaldıracağız.”

“ESENYURT’TA ULAŞIMIN YÜZDE 60’I METRO İLE KARŞILANACAK”

Esenyurt’a önümüzdeki dönemde 3 metro hattının geleceğini belirten Azmi Ekinci, birinci hattın Mahmutbey Meydan’dan Esenyurt MeydanI’da hatta oradan da belediyeye kadar uzanacağını söyledi. Metro ve diğer projeler hakkında bilgi veren Ekinci, "Diğer bir hat Beylikdüzü TÜYAP, Esenyurt’un altı mahallesi üzerinden Büyükçekmece’ye gidecek bir hat. Bir tanesi de Hadımköy Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ekinci: Vatandaşlarımızın konut mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız

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