HABER

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI ALATEPE: "YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 10:09 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,DHA Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt'taki fabrika yangınına ilişkin, "Yangın kontrol altına alındı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,DHA
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt'taki fabrika yangınına ilişkin, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi. Basın mensuplarına konuşan Ali Murat Alatepe, olayda can kaybı ve yaralı olmamasının sevindirici olduğuna söyledi. Alatepe, "Hepimize geçmiş olsun. Palet ağaçtan üretilen bir malzeme. Açık bir alan ve yaklaşık 3 dönümlük bir alanda bu üretimi gerçekleştiriliyor. Can kaybının olmamasına çok seviniyoruz. Diğer taraftan rüzgar yok. Rüzgarın olmaması tamamen sanayi bölgesi olan bu bölgeye hacimli alevlerin yayılmamasına vesile oldu. İtfayemiz yoğun. Şu anda soğutma aşamasına gelindi. İçin için yanmalar devam ediyor. Yangının sıçradığı binaların söndürülmüş olması bizi rahatlattı. Şu anda yaralı da yok. İtfaiye ekiplerine de sordum; onlarda da yok. Sabahtan beri yoğun bir gayret sarfediyorlar. Bir saatlik bir soğutmayla yangını tam kontrol altına alacağız.

"YANGIN NEDEN ÇIKTI?"
Yangının neden çıktığına dair bir soru üzerine Başkan Altepe, "Ağaç üretimi yaptığı için etrafı açık; bu açıklık da alevlerin yükselmesine sebep olmuş. Ama bilemiyorum, belki bir kontaktan... Savcımız burada, polis burada onlar bakacaklar. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
---------------------
-Başkan Alatepe'nin açıklaması
-Gazetecilerin sorularını yanıtlaması
-Genel ve detaylar

PARTNERMutluluktan ağladımMutluluktan ağladım
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdiSon dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi
Atatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgiAtatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Diyarbakır'da yol çöktü! İçine düşen hemşire ve doktor için herkes seferler oldu

Diyarbakır'da yol çöktü! İçine düşen hemşire ve doktor için herkes seferler oldu

Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

Atatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi

Atatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi

Büyükçekmece, Cumhuriyet Kent Meydanı'na kavuşuyor

Büyükçekmece, Cumhuriyet Kent Meydanı'na kavuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.