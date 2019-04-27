Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, “25 civarında apartman tahliye edildi”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Güzelyurt Mahallesinde yaşanan caddedeki çatlaklar ve çökmelerle ilgili açıklamalarda bulunarak, “25 civarında apartman tahliye edildi. Bunların bir çoğu emniyeten herhangi bir somut bir risk olduğu için değil ama valiliğimizin aldığı karar gereği emniyet mensuplarımız 25 apartmanın boşaltılması kararını verdi” dedi.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesinde akşam saatlerinde çatlaklar ve çökmeler yaşanmış ve binalar tedbir amaçlı ekipler tarafından boşaltılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sürerken Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yapılan çalışmalar ve olaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Şuanda evlere girmek için çok büyük bir engel yok ama valiliğimiz emniyet gereği böyle bir karar aldı”

Olay yerinde açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Ben Esenyurt’taki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bize saat 16,30 sıralarında ihbar geldi. İlgili birimlerimizle beraber olay yerine geldik, ben ve arkadaşlarım yaptığımız incelemelerde, bazı sokaklarda çatlaklar ayrışmalar olduğunu gördük. Binaların kenarlarında zeminle ayrışmalar olduğunu fark ettik ve çevrede yaptığımız incelemelerde, tam nedeni belli değil, yeraltında, yolun altındaki boşluklardan oluşan göçmelerde oluşabilir. Bir de iki sokak aşağısında çatlakların oluştuğu bölgenin altında bir inşaat yapılıyor, orayı da gittik inceledik. Sahalarında kaymalar var, ama çok büyük sorun gözükmüyor. Bir ayrışma var biz emniyeten tekrar ilk sahanın arkasını toprakla kapatmaları talimatını verdik şu anda da devam ediyor çalışmalar. Sahanın etrafı yastıklama dediğimiz toprakla doldurularak o bölgenin kaymasını engelleyecek çalışmaları yürütüyoruz. Şu anda çok çok binalarımızı ve çevreyi sıkıntıya sokacak bir durum yok ama valiliğimizin aldığı karar gereği emniyet gereği, halkımızın zarar görmemesi için binaları boşaltma kararı aldı. olayı tam bilmediğimiz için araştırmalar devam ediyor. Dolayısıyla netleşene kadar, şu anda evlere girmeyi gerektiren çok büyük bir engel yok ama, valiliğimiz kimsenin zarar görmemesi açısından emniyeten vatandaşlarımızın eve girmesini istemiyor” dedi.