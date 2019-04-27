Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Vatandaşlarımızı bu akşam da misafir edeceğiz

İlkay DİKİCİ-Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) ESENYURT Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddesindeki çatlaklarla ilgili yaptığı açıklama da “Salı günü bütün kuyu açımları bitecek. Zemin hareketleri ve bina hareketleri, nümerik değerler olarak alınacak ve ondan sonra niye olduğu, ne olacağına dair net rakamları söyleyebileceğiz" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt beraberindeki heyetle birlikte Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddeleri üzerinde bir takım incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Başkan Kemal Deniz Bozkurt basın açıklaması yaptı.

YAKLAŞIK 15 SAATTİR ÖLÇÜMLEMELER SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Kemal Deniz Bozkurt, “Şu anda 40'a yakın bina boşaltılmış durumda. Yaklaşık 15 saattir ölçümlemeler sürekli devam ediyor. Herhangi bir zeminde oynama yok. Gayet güzel ve stabil gidiyor. Biz aynı zamanda aşağıda bulunan hafriyat alanını doldurtuyoruz. Doldurma işlemi bitmediği için şu aşamada çok büyük bir risk olmamasına rağmen kaymakamlık ve valilik ile görüştük, bu akşam da vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Yarın inşallah dolacak orası. Yarın daha net rakamlar söyleyeceğiz. Bu akşam bütün binalara da izleme cihazları konulacak. Her binanın hareketini tek tek kontrol ediyoruz. Kuyular açılıyor. Zemin hareketleri kontrol ediliyor. Emniyetten vatandaşlarımızı bu akşam da misafir edeceğiz" şeklinde konuştu.