Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt:” Vatandaşlarımızın evlerine geçmesinde bir sakınca yok”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, cadde ve binalarda oluşan çatlaklara ilgili son durum hakkında bilgiler vererek, “Vatandaşlarımızın artık evlerine geçmesinde bir sakınca bulunmamaktadır” dedi.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesinde geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde çatlaklar ve çökmeler yaşanmış ve binalar tedbir amaçlı ekipler tarafından boşaltılmıştı. Yaşanan olayla ilgili ekipler sürekli olarak ölçümler ve analizler yaparak zemin hareketlerini incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların sonu durumu hakkında Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. “Yapılan gözlemlerde iki tane binada ayrışma ve birazcık deplesman var”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “4 kez binaların içine ve çevresine bakılarak binaların statiğinde herhangi bir şey var mı diye gözlem yaptık. 4 gözlemde de binanın statiğinde deformasyon görmedik. Bu tabi gözlemlerle yapılan analizdi, aynı zamanda binaların zeminleriyle ilgili gözlemler yapıldı. Bu gözlemlerde sadece iki tane binada ayrışma ve birazcık deplesman var. Bu da kabul edilebilir sınırlar içinde olduğuna arkadaşlarımız karar verdi. Bunun dışında ileriki süreçlerde kullanılmak üzere ve şu an durumu daha tetkik olarak tespit etmek için 4 adet kuyu açtık. İki tane kazıkların hemen arkasında inşaat alanının hemen arkasında bulunan yerde, iki tanesi de bu sokağın ucunda aletler kurulacak. Zeminde iki kuyumuz 0-40 metre arasında diğer iki kuyumuzda 0-30 metre arasında dolayısıyla zemin içinde herhangi bir deplesman var mı yok mu, bunun ölçümleri pazartesiden itibaren başlayacak. Kuyu yapım tekniği gereği etrafına kullandığımız derz malzemesi ancak dozajını alıyor ve ondan sonra ölçüm yapabiliyoruz” dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... Fotoğraf çekilmek için trenin üstüne çıktı, elektrik akımına kapıldı SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Ailelerin evlerine dönmelerinde sakınca yok

“Kontrol altında vatandaşlarımız artık evlerine geçmesinde bir sakınca bulunmamaktadır”

Vatandaşların evlerine geçmesinde bir sakınca olmadığını söyleyen Bozkurt ,”Bu esnada binalara ve çatlaklara ölçümler yapmak üzere çatlak ölçerler yerleştirdik. Arkadaşlarımızın tespiti sonucu Son 24 saat içinde herhangi bir deplasman, minimal düzeyde deplesmanlar var çok ciddi bir deplesman yok. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılan ölçümlerde bir sorun gözlenmedi. Aynı zamanda bu çalışmalara paralel olarak hafriyata alının yerin dolumunu da başlattık. Orası da dolduruluyor. Şu anda yüzde 30-40 civarında dolumu gerçekleşti. Dünden bu güne sarkmamızın sebebi o, onun belirli bir seviyede olmasına yönelik görüş vardı, o seviyeyi de yakaladık. Şu anda bir deplesman olmadığı için sokaklardaki çatlaklar yürümediği için evlerde oturulmasına karşın teknik ekibimizin bize verdiği bilgiye göre bir sorun gözükmüyor. Bu konuda kaymakamlığımızı bilgilendirdik, o da aynı görüşte. Politik olarak vali beyi bilgilendirecekler. Dolayısıyla kontrol altında artık evlerine vatandaşların geçmesinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

“Sokakları trafiğe açmayacağız, hafriyat doldurulunca kademeli olarak açacağız”

Vatandaşların bir ani durum olursa hemen bilgi vermelerini isteyen Bozkurt ,”Bundan sonra süreçte biraz önce söylediğim gibi açılan kuyularda zemin hareketi var mı yok mu bu gözlenecek. Bu zannediyorum bunun verileri Çarşamba günü çıkar ve biz bir üniversiteden heyetle anlaştık. Bu çalışmalar başlamadan önce üniversiteden gelen heyette ki arkadaşlar bizi yönlendirdiler, onların da önerileriyle bu çalışmaları yaptık. Dolayısıyla bizim elde ettiğimiz verileri üniversitedeki heyetle paylaşacağız. Oradaki arkadaşlar bunun raporlamasını bir hafta 10 gün içinde bitirirler. Buranın aslı olarak sonuç olarak nasıl süreç izleyeceğine karar vereceğiz. Biz incelemeleri binaların fiziki durumuna göre yaptık. Sizden ricam içerde olduğunuz sürece ani bir durum olursa lütfen bizi haberdar edin, ruhsatı olmayan binalar var. Onların statik yapısıyla ilgili bizim bir şey söylememiz mümkün değil, çünkü projesiyle ilgili herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Herkese geçmiş olsun sokakları trafiğe açmayacağız. Hafriyatın geri dolgusu tamamlandıktan sonra kademeli olarak açacağız. Önce hemen dolgu alanının bir önceki şeridi açacağız, ölçümler yapılacak, sonra ikinci şerit açılacak ölçümler yapılacak. Sonra bir sorun yoksa bu sokaktaki trafiği açacağız, trafikte böyle bir şekilde açılacak” şeklinde konuştu.