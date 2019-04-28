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ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT: VATANDAŞLARIN EVLERİNE GEÇMESİNDE SAKINCA YOK (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 21:03 | Son Güncelleme

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi Caddesi'ndeki çatlaklarla ilişkin açıklamalrda bulundu.

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi Caddesi'ndeki çatlaklarla ilişkin açıklamalrda bulundu.
Bozkurt, "Sokaklardaki çatlaklar olmadığı için evlerde oturulmasına karşın bir sorun görülmüyor. Kaymakamlığımızı bilgilendirdik, politik olarak vali beyi bilgilendirecekler. Kontrol altında artık evlerine vatandaşların geçmesinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

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Belediye Başkanının açıklamaları

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