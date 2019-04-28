Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Vatandaşların evlerine geçmesinde sakınca yok(Geniş Haber)

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi Caddesi'ndeki çatlaklarla ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozkurt, "Kontrol altında artık evlerine vatandaşların geçmesinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Kemal Deniz Bozkurt, "4 kez binaların içine ve çevresine bakılarak binaların statiğinde herhangi bir şey var mı diye gözlem yaptı arkadaşlarımız. 4 gözlemde de binanın statiğinde deformasyon görmedik. Bu tabi gözlemlerle yapılan analizdi, aynı zamanda binaların zeminleriyle ilgili gözlemler yapıldı. Bu gözlemlerde de sadece iki tane binada ayrışma ve birazcık deplesman var. Bu da kabul edilebilir sınırlar içinde olduğuna arkadaşlarımız karar verdi. Bunun dışında ileriki süreçlerde kullanılmak üzere ve şu an durumu daha teknik olarak tespit etmek için 4 adet kuyu açtık. İki tane kazıkların hemen arkasında inşaat alanının hemen arkasında bulunan yerde, iki tanesi de bu sokağın ucunda aletler kurulacak. Zeminde iki kuyumuz 0-40 metre arasında diğer iki kuyumuzda 0-30 metre arasında dolayısıyla zemin içinde herhangi bir deplesman(kayma) var mı yok mu, bunun ölçümleri pazartesiden itibaren başlayacak. Kuyu yapım tekniği gereği etrafına kullandığımız derz malzemesi ancak dozajını alıyor ve ondan sonra ölçüm yapabiliyoruz" diye konuştu Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Fotoğraf çekilmek için trenin üstüne çıktı, elektrik akımına kapıldı SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Ailelerin evlerine dönmelerinde sakınca yok

"ÇOK CİDDİ BİR DEPLESMAN YOK"

Bozkurt ,"Bu esnada binalara ve çatlaklara ölçümler yapmak üzere çatlak ölçerler yerleştirdik. Arkadaşlarımızın tespiti sonucu Son 24 saat içinde herhangi bir deplasman, minimal düzeyde deplesmanlar var çok ciddi bir deplesman yok. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılan ölçümlerde bir sorun gözlenmedi. Aynı zamanda bu çalışmalara paralel olarak hafriyata alının yerin dolumunu da başlattık. Orası da dolduruluyor. Şu anda yüzde 30-40 civarında dolumu gerçekleşti. Dünden bu güne sarkmamızın sebebi o, onun belirli bir seviyede olmasına yönelik görüş vardı, o seviyeyi de yakaladık. Şu anda bir deplesman olmadığı için sokaklardaki çatlaklar yürümediği için evlerde oturulmasına karşın teknik ekibimizin bize verdiği bilgiye göre bir sorun gözükmüyor. Bu konuda kaymakamlığımızı bilgilendirdik, o da aynı görüşte. Politik olarak vali beyi bilgilendirecekler. Dolayısıyla kontrol altında artık evlerine vatandaşların geçmesinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"AÇILAN KUYULARDA ZEMİN HAREKETİ VAR MI YOK MU BU GÖZLENECEK"

Bozkurt ,"Bundan sonra süreçte biraz önce söylediğim gibi açılan kuyularda zemin hareketi var mı yok mu bu gözlenecek. Bu zannediyorum bunun verileri Çarşamba günü çıkar ve biz bir üniversiteden heyetle anlaştık. Bu çalışmalar başlamadan önce üniversiteden gelen heyette ki arkadaşlar bizi yönlendirdiler, onların da önerileriyle bu çalışmaları yaptık. Dolayısıyla bizim elde ettiğimiz verileri üniversitedeki heyetle paylaşacağız. Oradaki arkadaşlar bunun raporlamasını bir hafta 10 gün içinde bitirirler. Buranın aslı olarak sonuç olarak nasıl süreç izleyeceğine karar vereceğiz. Biz incelemeleri binaların fiziki durumuna göre yaptık. Sizden ricam içerde olduğunuz sürece ani bir durum olursa lütfen bizi haberdar edin, ruhsatı olmayan binalar var. Onların statik yapısıyla ilgili bizim bir şey söylememiz mümkün değil, çünkü projesiyle ilgili herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Herkese geçmiş olsun sokakları trafiğe açmayacağız. Hafriyatın geri dolgusu tamamlandıktan sonra kademeli olarak açacağız. Önce hemen dolgu alanının bir önceki şeridi açacağız, ölçümler yapılacak, sonra ikinci şerit açılacak ölçümler yapılacak. Sonra bir sorun yoksa bu sokaktaki trafiği açacağız, trafikte böyle bir şekilde açılacak" ifadelerini kullandı.