HABER

 Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 18:22 | Son Güncelleme

31 Yerel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden(CHP) Esenyurt Belediye Başkanlığı’na seçilen Kemal Deniz Bozkurt mazbatasını aldı.

 Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt mazbatasını aldı

İstanbul, (DHA)-31 Yerel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden(CHP) Esenyurt Belediye Başkanlığı’na seçilen Kemal Deniz Bozkurt mazbatasını aldı.

Esenyurt’ta yüzde 51.55 oy alarak seçimi kazanan Kemal Deniz Bozkurt, devir teslim töreni ile görevi Ali Murat Alatepe’den devraldı. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Esenyurt Belediye Başkanlığı’na seçilen Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi’nde düzenlenen tören ile mazbatasını aldı.

“ESENYURT’DA ÖRNEK BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ VERECEĞİZ”

Başkan Bozkurt, “Çocukluğumun geçtiği kente Belediye Başkanı seçildiğim için çok mutluyum. Esenyurt’ta Belediye Başkanı olmak benim için çok anlamlı. Bana göre yakın zamanda Esenyurt’ta çok yanlışlıklar yaşandı. O yanlışları düzeltmek için buradayız. Esenyurt’un herkesin barış içinde yaşayabileceği bir kente dönüştüreceğiz. Hiç kimsenin bir başkasını ötekileştirmediği, kendini özgürce ifade ettiği, inançlarını özgürce yaşayabildiği bir kent haline gelecek. Esenyurtlular 5 yıl içerisinde çok mutlu olacaklar. Bunu düşünmek de beni heyecanlandırıyor. Örnek belediyecilik hizmetleri vereceğiz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN NİTELİKLİ EĞİTİM ALABİLMESİ İÇİN UĞRAŞACAĞIZ”

İlk icraatının eğitimle alakalı olduğunu söyleyen Bozkurt, “0-9 arası 150 bin çocuğumuz var. Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın nitelikli eğitim alabilmesi için uğraşacağız. Bir proje ekini oluşturacağız. Sorunlarımızın tespitini birlikte yapacağız. Hiç kimseyi yerinden etmeyeceğiz. Kimse kimseyi ötekileştirmeyecek” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN ÖRNEK ALDIĞI PROJELER YAPACAĞIZ”
Yeni dönemle ilgili de konuşan Başkan Bozkurt, “Biz felsefik olarak farklı düşünüyoruz. Halka dayalı, halkın içinde bulunduğu ve halkla beraber icraatlar yapan bir partiyiz. Kadro ile ilgili değişiklikler olacak. Bizim kadromuzun bilgi birikimi geçmişten çok üstün. Herkesin örnek aldığı projeler yapacağız” dedi.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt mazbatasını aldı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt mazbatasını aldı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt mazbatasını aldı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt mazbatasını aldı

Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Mustafa Bozbey görevi Turgay Erdem’e devrettiMustafa Bozbey görevi Turgay Erdem’e devretti

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Antalya'da polisten 'ses kaydı' operasyonu

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

CHP'de yerel seçimler sonrası flaş İstanbul çıkarması

CHP'de yerel seçimler sonrası flaş İstanbul çıkarması

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap! Salonu terk ettiler

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.