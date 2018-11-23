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Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin makam aracına işportacı olduğu ileri sürülen kişi saldırı girişiminde bulundu. Üzerinden silah şarjörü çıkan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, cuma namazı için meydanda bulunan camiye geldi. Başkan Alatepe namazda olduğu sırada kendisine gösterilen yerde satış yapmak istemediği ileri sürülen bir işportacı, makam aracına doğru yöneldi. Meydandaki polisler tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinden bir adet silah şarjörü çıktığı öğrenilirken, polis her yerde silahı arıyor.

"NEYİ SATTIKLARI BELLİ DEĞİL"

Cami çıkışı konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Alatepe, Esenyurt’ta vergisiz satış yapılamayacağını vurgulayarak, "Vergiyi vermeden gelip tahta açmalarını, seyyar satıcılık yapmalarını istemiyoruz. İstememe sebebimiz ise halkımız. Neyi sattıkları belli değil. Kimsenin kimseye tahsis ettiği bir yer açık alanlarda. Meydan düzenlemesini bekliyoruz. Burada seyyar satıcı olmayacak. Bizde bunlara Türkiye’de olmayan bir şey yaptık. Seyyar satıcıların tamamına ücretsiz yer tahsis ettik. Buyurun gelin, esnaf olun, ilk kiralarınızı biz ödeme yaptık” dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Belediye Başkanı ali murat alatepe

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
SENARYO
seçim yaklaşıyor!!
akp anketleri inceledikten sonra zübük filmi çevirmeye başlar 2 sene önce tehdit ettiği gibi bu partiye hala oy beren insanlar olduğu sürece bu ülkeden bi'cacık olmaz
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