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Esenyurt Belediye binasında bıçaklı intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta evini su bastığını ileri süren bir kişi, bıçakla belediye binasına girerek intihar edeceğini söyledi.

Esenyurt Belediye binasında bıçaklı intihar girişimi

Esenyurt’ta evini su bastığını ileri süren bir kişi, bıçakla belediye binasına girerek intihar edeceğini söyledi. Polisin ikna ettiği adam gözaltına alınarak ifade için karakola götürüldü.
Sabah saatlerinde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi elindeki bıçakla Esenyurt Belediyesi’ne geldi. Evinin yapımı sırasında yanlış bağlantı yüzünden sürekli evine su bastığı öğrenilen adam, boğazına bıçağı dayayarak intihar etmek istediği söyledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı şahıs yaklaşık 1 saat boyunca bıçağı elinden bırakmadı. Bir süre sonra ikna olduğu öğrenilen şahıs polis tarafından otopark kapısından çıkartılarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Esenyurt Belediye binasında bıçaklı intihar girişimi

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