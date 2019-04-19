HABER

Esenyurt Belediyesi meclis toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 18:40 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediye Meclisi’nin ilk toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildi.

Esenyurt Belediyesi meclis toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildi

İSTANBUL, (DHA) - Esenyurt Belediye Meclisi’nin ilk toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildi.

Esenyurt Belediyesi’nde yapılacak olan meclis toplantısına, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması üzerine çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine toplantı iptal edildi. Toplantının iptal edilmesinin ardından AK Parti Esenyurt Meclis Grup Başkan Vekili Gazanfer Karakaş, MHP Esenyurt ilçe başkanının da katıldığı bir basın açıklamasında bulundu.

“AK PARTİ VE MHP GRUBUNU İKİYE BÖLEREK HOŞ OLMAYAN BİR TABLO ORTAYA KOYDULAR”

Esenyurt Belediyesi’nde açıklamalarda bulunan Karakaş, “Ev sahipliğini üstlenen Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın ve başkanımızın bizi güzel bir ev sahipliğiyle karşılayacağını umuyorduk. Ama maalesef geldiğimizde önce grup odamızın kapısının kilitli olduğunu gördük. Açtırmak için epeyce bir uğraş verdik. Ardından meclis salonunda oturma grubunda AK Parti ve MHP grubunu ikiye bölerek ve ortaya da CHP’li meclis üyelerini oturtarak hoş olmayan bir tablo ortaya koydular. Bu aslında çok da zor bir durum değil. Biz karışık oturmayı da kabul ediyoruz. Ama böyle bir bölünme ve ayrıştırmaya razı değiliz. Bu düzeltilene kadar da meclise girmeyeceğimiz ifade ettik.'' dedi.

“MECLİS ÜYELERİNİN OTURACAĞI YERLERDE VATANDAŞLAR OTURUYORDU”

Gazanfer Karakaş, “Meclis salonu içerisinde meclis üyelerinin oturma grubu alanında seyirci olmaması lazım. Fakat maalesef gördük ki bırakın o alanda insanların olmasını meclis üyelerinin oturacağı yerlerde bile vatandaşlarımızı gördük. Bu usule ve kanuna uygun değil. Bu nedenlerden ötürü meclise girmedik. Maalesef bu konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir düzenleme yapılmadı. Zaten meclis de yeterli çoğunluk sağlanamadığı için açıldı ve kapandı. Bu hususlar düzeltildiğinde meclise katılacağız” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

Esenyurt Belediyesi meclis toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildiEsenyurt Belediyesi meclis toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildiEsenyurt Belediyesi meclis toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildiEsenyurt Belediyesi meclis toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildi

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
CHP’li eski başkanın seçimden 3 gün önce 284 kişiyi işe almasına yeni başkandan tepkiCHP’li eski başkanın seçimden 3 gün önce 284 kişiyi işe almasına yeni başkandan tepki
Samsun’da hüzünlü meclisSamsun’da hüzünlü meclis

En Çok Okunan Haberler

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Abdullah Gül, yeni parti sorularını yanıtsız bıraktı

Abdullah Gül, yeni parti sorularını yanıtsız bıraktı

AK Partili başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

AK Partili başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cenaze törenine katıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Seçimi kaybeden Fatih Metin ve Özgül Özkan Yavuz bakan yardımcısı oldu!

Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeni görevlendirme

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.