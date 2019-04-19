Esenyurt Belediyesi meclis toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildi

İSTANBUL, (DHA) - Esenyurt Belediye Meclisi’nin ilk toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildi.

Esenyurt Belediyesi’nde yapılacak olan meclis toplantısına, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması üzerine çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine toplantı iptal edildi. Toplantının iptal edilmesinin ardından AK Parti Esenyurt Meclis Grup Başkan Vekili Gazanfer Karakaş, MHP Esenyurt ilçe başkanının da katıldığı bir basın açıklamasında bulundu.

“AK PARTİ VE MHP GRUBUNU İKİYE BÖLEREK HOŞ OLMAYAN BİR TABLO ORTAYA KOYDULAR”

Esenyurt Belediyesi’nde açıklamalarda bulunan Karakaş, “Ev sahipliğini üstlenen Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın ve başkanımızın bizi güzel bir ev sahipliğiyle karşılayacağını umuyorduk. Ama maalesef geldiğimizde önce grup odamızın kapısının kilitli olduğunu gördük. Açtırmak için epeyce bir uğraş verdik. Ardından meclis salonunda oturma grubunda AK Parti ve MHP grubunu ikiye bölerek ve ortaya da CHP’li meclis üyelerini oturtarak hoş olmayan bir tablo ortaya koydular. Bu aslında çok da zor bir durum değil. Biz karışık oturmayı da kabul ediyoruz. Ama böyle bir bölünme ve ayrıştırmaya razı değiliz. Bu düzeltilene kadar da meclise girmeyeceğimiz ifade ettik.'' dedi.