Esenyurt Belediyesi'nde kayyum dönemi! Ahmet Özer'in fotoğrafları indirildi, Can Aksoy makam odasından paylaştı

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu sabah saatlerinde görevden resmen alındı ve belediyeye kayyum atandı. Söz konusu açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada Özer yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un, Esenyurt Belediye Başkanlığına kayyum olarak atandığı duyuruldu.

Söz konusu açıklamada "Özer, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." denildi.

CAN AKSOY KAYYUM OLARAK GÖREVE BAŞLADI

Eesnyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy ise belediye binasına gelerek görevine başladı.

MAKAMINDAN İLK FOTOĞRAF

Aksoy'un makamında oturduğu fotoğraf karesi ise belediyenin resmi hesabından paylaşıldı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY: YORUMA KAPATILDI

Yapılan açıklamada "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can AKSOY, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." ifadelerine yer verilirken; söz konusu paylaşımın yoruma kapatılması ise dikkatlerden kaçmadı.

ÖZER'E AİT FOTOĞRAFLAR TEK TEK KALDIRILDI

Öte yandan belediye binasındaki Ahmet Özer'e ait fotoğrafların da tek tek kaldırıldığı görüldü.