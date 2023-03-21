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Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans hasta nakli sırasında haczedildi! Belediye Başkanı sosyal medyadan isyan etti

21.03.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı içinde hasta varken, 2017 yılına ait icra borcu bulunduğu gerekçesiyle haczedildi. Belediyeden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada kendilerine haciz işlemiyle ilgili tebligat gönderilmediği ifade edildi. Sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Takdiri halkımızın vicdanına bırakıyorum" diyerek duruma isyan etti. İşte olayın detayları...

Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans hasta nakli sırasında haczedildi! Belediye Başkanı sosyal medyadan isyan etti

Esenyurt Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı ilçe dışına hasta nakli yaptığı sırada yolda trafik polisleri tarafından durduruldu. İcra borcu nedeniyle hakkında yakalama kararı olan ambulans işlem için bekletilirken, hasta 112 ambulansıyla hastaneye götürüldü. Hacizli ambulans çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

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TEBLİGAT GÖNDERİLMEDİ

Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2017 yılına ait icra borcu nedeniyle ambulansın haczedildiği ve öncesinde kendilerine tebligat gönderilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Bir borçtan dolayı hakkında haciz işlemi bulunan Esenyurt Belediyesi'nin Hasta Nakil Ambulansı, içerisinde hasta varken haczedildi. Resmi plakalı araç, bir hastayı Esenyurt'tan İstanbul içerisindeki bir hastaneye taşırken polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler, icra borcundan dolayı araçta yakalama olduğunu ve trafikten men edilmesi gerektiğini ifade ederek, kamu yararına kullanılan aracı bağladı. Ambulans içerisinde bulunan hastanın 112 ekipleriyle hastaneye ulaşımı sağlanırken, araç çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. İcraya konu olan karara göre, 2017 yılından önce bir şahsın taşınmazına fiilen el konulmasından kaynaklı alacak davası nedeniyle ambulansa yakalama konuldu. Ambulansın icralık olduğuna dair kuruma herhangi bir tebligat gönderilmedi" ifadelerine yer verildi.

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'TAKDİRİ HALKIMIZIN VİCDANINA BIRAKIYORUM'

Sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Belediyemizin hasta nakil ambulansı önceki dönemden kalan kamulaştırma borcu nedeniyle içinde hasta varken haciz edildi! Yanlış duymadınız. Bizler komşularımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışırken, sağlık en temel insan hakkı iken bu yapılan Esenyurtlulara zulümdür. Takdiri halkımızın vicdanına bırakıyorum" dedi.

DHA

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