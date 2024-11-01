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  4. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'dan dikkat çeken sosyal medya hamlesi

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'dan dikkat çeken sosyal medya hamlesi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
01.11.2024 10:04
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Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Özer yerine kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı. Aksoy göreve başlar başlamaz ilk olarak belediye binasında Özer'e ait fotoğrafları indirtti. Dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Belediye sosyal medya hesabından 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki tüm paylaşımlar kaldırıldı.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'dan dikkat çeken sosyal medya hamlesi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında evinde gözaltına alınmıştı. Özer sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ÖZER'İN YERİNE CAN AKSOY ATANDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Özer'in yerine kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı.

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ÖZER'İN FOTOĞRAFLARI DUVARDAN İNDİRİLDİ

Esenyurt Belediyesi X (Twitter) hesabından da konuyla ilgili olarak paylaşım yapıldı ve Aksoy'un görevine başladığı belirtildi. Aksoy ilk olarak Özer'in belediye binasındaki fotoğraflarını kaldırttı ve yerine Türk bayrağı astırdı.

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31 MART'TAN SONRAKİ TÜM PAYLAŞIMLAR KALDIRILDI

Sonrasında ise dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Esenyurt Belediyesi'nin resmi X (Twitter) hesabında 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan tüm paylaşımların kaldırıldığı görüldü. Aksoy'un göreve başladığını bildiren paylaşımın hemen ardından ise 30 Mart'ta eski belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yapmış olduğu paylaşım yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Belediye başkanı Esenyurt kayyum Ahmet Özer Can Aksoy
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