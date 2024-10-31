HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy kimdir? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy nereli kaç yaşında?

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy kimdir? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy nereli kaç yaşında?

31.10.2024 09:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye siyaset gündem oldukça hareketli günler geçiriyor. Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevi askıya alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ahmet Özer'in yerine Can Aksoy'un kayyum olarak atandığı ifade edildi. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy kimdir ve kaç yaşında?

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy kimdir? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy nereli kaç yaşında?

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy, daha önce Yozfat Vali Yardımcılığı, Çanakkale Vali Yardımcılığı, Gölbaşı kaymakamlığı, Beypazarı kaymakamlığı, Kızılcahamam kaymakamlığı son olarak da İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kaymakam olarak görev yapmıştı! Can Aksoy nereli?

KAYYUM OLARAK ATANAN CAN AKSOY KİMDİR VE NERELİ?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınması sonrası Can Aksoy'un adı en çok aranan kelimeler arasında yer alıyor. Son olarak İstanbul Vali Yardımcısı olarak görev yapan Can Aksoy, Ankara Altındağ doğumlu.

Aslen Kırşehirli olan Can Aksoy, ilk ve orta öğretimini Keçiören'de tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne devam eden Can Aksoy 2005 senesinde mezun oldu!

CAN AKSOY'UN GEÇMİŞ GÖREVLERİ

• 2009-2011 yılları arasında Sivas İli Ulaş İlçesi Kaymakamı,

• 2011-2013 yılları arasında Kars İli Arpaçay İlçesi Kaymakamı,

• 2013-2015 yılları arası Yozgat Vali Yardımcısı,

• 2015-2017 yılları arasında Çanakkale Vali Yardımcısı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri,

• 2017-2018 yılları arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Kaymakamı,

• 2018 - 2019 tarihleri arasında Ankara İli Beypazarı İlçesi Kaymakamı,

• 2019 - 2023 tarihleri arasında Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kaymakamı olarak görev yapmış olup,

04.09.2023 tarihinden itibaren Beyoğlu Kaymakamlığı görevine başlayan Can AKSOY, evli ve iki evlat sahibi olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İlk kez okuyacaksınız! İşte Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma nedeni! İlk kez okuyacaksınız! İşte Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma nedeni!
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Belediyesi Ahmet Özer Can Aksoy
En Çok Okunan Haberler
CHP'de hareketlilik! Tutuklanma kararı sonrası Özgür Özel'den İstanbullulara çağrı

CHP'de hareketlilik! Tutuklanma kararı sonrası Özgür Özel'den İstanbullulara çağrı

Sorgu ve keşif görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Sorgu ve keşif görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

R. Madrid Galatasaray'ın yıldızına göz koydu! 'Ne kadar istiyorsunuz?'

R. Madrid Galatasaray'ın yıldızına göz koydu! 'Ne kadar istiyorsunuz?'

Bakan Işıkhan tek tek açıkladı! 'Kısmi çalışma modeli' gündemde

Bakan Işıkhan tek tek açıkladı! 'Kısmi çalışma modeli' gündemde

Kamuoyu Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'e destek beklerken 'Sergi' paylaşımı gündem olmuştu: Danışmanından açıklama geldi!

Kamuoyu Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'e destek beklerken 'Sergi' paylaşımı gündem olmuştu: Danışmanından açıklama geldi!

ABD bu iddiayı konuşuyor! "Elon Musk gizlice satın aldı"

ABD bu iddiayı konuşuyor! "Elon Musk gizlice satın aldı"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.