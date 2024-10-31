Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy kimdir? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy nereli kaç yaşında?

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy, daha önce Yozfat Vali Yardımcılığı, Çanakkale Vali Yardımcılığı, Gölbaşı kaymakamlığı, Beypazarı kaymakamlığı, Kızılcahamam kaymakamlığı son olarak da İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kaymakam olarak görev yapmıştı! Can Aksoy nereli?

KAYYUM OLARAK ATANAN CAN AKSOY KİMDİR VE NERELİ?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınması sonrası Can Aksoy'un adı en çok aranan kelimeler arasında yer alıyor. Son olarak İstanbul Vali Yardımcısı olarak görev yapan Can Aksoy, Ankara Altındağ doğumlu.

Aslen Kırşehirli olan Can Aksoy, ilk ve orta öğretimini Keçiören'de tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne devam eden Can Aksoy 2005 senesinde mezun oldu!

CAN AKSOY'UN GEÇMİŞ GÖREVLERİ

• 2009-2011 yılları arasında Sivas İli Ulaş İlçesi Kaymakamı,

• 2011-2013 yılları arasında Kars İli Arpaçay İlçesi Kaymakamı,

• 2013-2015 yılları arası Yozgat Vali Yardımcısı,

• 2015-2017 yılları arasında Çanakkale Vali Yardımcısı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri,

• 2017-2018 yılları arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Kaymakamı,

• 2018 - 2019 tarihleri arasında Ankara İli Beypazarı İlçesi Kaymakamı,

• 2019 - 2023 tarihleri arasında Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kaymakamı olarak görev yapmış olup,

04.09.2023 tarihinden itibaren Beyoğlu Kaymakamlığı görevine başlayan Can AKSOY, evli ve iki evlat sahibi olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.