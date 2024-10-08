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  4. Esenyurt Belediyesi'nin konserinde skandal anlar! Terör örgütü lideri lehine sloganlar attılar

Esenyurt Belediyesi'nin konserinde skandal anlar! Terör örgütü lideri lehine sloganlar attılar

08.10.2024 08:26
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.10.2024 08:26
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Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali'nde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Bir grup zafer işareti yaparak bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

İstanbul'da tepki çeken görüntülerin adresi bu kez Esenyurt oldu. Belediye Kardeş Kültürler Festivali adı altında konser düzenledi. Konserde Rojda Şenses sahne aldı.

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GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Konser devam ettiği sırada kendini bilmez bir grup zafer işareti yaparak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak yürüdü. Bu görüntüler kayda alınırken sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Bazı kullanıcılar emniyeti etiketlerken bazı kullanıcılar da 'polis göreve' paylaşımları yaptı.

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BELEDİYE BAŞKANI ÖZER'DEN AÇIKLAMA

CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer ise konserin ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Özer açıklamasında, "Mezopotamya'nın derinliklerinden gelen sesi ile Doğu'yu ve Batı'yı buluşturan Rojda konserinde tarihi anlar yaşandı.

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"İZLEYİCİ REKORU KIRILDI"

Dün akşam, Kardeş Kültürler Festivali'mizde ağırladığımız kıymetli sanatçımız Rojda Şenses ile Esenyurt tarihinde bir izleyici rekoru kırıldı!

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Sahnedeki muhteşem performansı ve yüksek enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakarak Esenyurt'umuza unutulmaz anlar yaşatan Rojda'ya ve meydanları hıncahınç dolduran halkımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
pkk İstanbul Esenyurt Abdullah Öcalan
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