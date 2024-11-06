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  4. Esenyurt Belediyesi önünde gerilim! CHP'li Engin Altay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü: CHP polisle karşı karşıya gelmeyecek

Esenyurt Belediyesi önünde gerilim! CHP'li Engin Altay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü: CHP polisle karşı karşıya gelmeyecek

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
06.11.2024 18:00
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CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Esenyurt Belediyesi'nin olduğu caddeye girişi engellenince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı telefonla aradı. Kendisini geçirmediklerini aktaran Altay, "Anayasa çok açık milletvekili tutulamaz. Talebimiz benim ve belediye meclis üyelerimin belediyeye girip meclis grup odasında oturması. Şu isteniyorsa CHP ile polisi karşı karşıya getirmek... Bunu yapmayacağız. Polis bizim polisimiz." dedi.

Esenyurt Belediyesi önünde gerilim! CHP'li Engin Altay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü: CHP polisle karşı karşıya gelmeyecek

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atanmıştı. Bu gelişmenin ardından CHP meclis üyelerinin kullandığı salona kilit vurulmuş ve CHP'li üyeler meclis toplantısını belediyenin önünde yapmıştı.

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CADDEYE GİRİŞLERİ ENGELLENDİ

Bugün CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve beraberindeki partililerin Esenyurt Belediyesi'nin olduğu caddeye girişi engellendi. Bunun üzerine Altay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı telefonla aradı.

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"ANAYASA ÇOK AÇIK, MİLLETVEKİLİ TUTULAMAZ"

Kendisinin dahi geçemediğini söyleyen Altay, "Anayasa çok açık milletvekili tutulamaz. Devlet belli tedbirler alıyor olabilir. Talebimiz benim ve belediye meclis üyelerimin belediyeye girip meclis grup odasında oturması. Onlarla beraber bir çay içmek istiyoruz. Hadi diğer vatandaşlarla ilgili bir tedbir var diyelim. Nasıl olacak bu abi böyle ya?" dedi.

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"CHP İLE POLİSİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İSTENİYORSA BUNU YAPMAYACAĞIZ"

İstanbul Valisi Davut Gül'e ulaşamadıklarını da aktaran Altay, "Burada emniyet müdürümüz var. Şu isteniyorsa CHP ile polisi karşı karşıya getirmek... Bunu yapmayacağız. Polis bizim polisimiz. Anayasa çok açık ben bu hakkımı kullanamazsam öleyim daha iyi. Belediye meclis üyeleri ile belediyeye girelim diyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEN CADDENİN ÖBÜR TARAFINA GEÇEMİYORUM"

Caddenin kapatıldığını da Yılmaz'a aktaran Altay, "Şimdi caddeyi de kapattılar ben caddenin öbür tarafına geçemiyorum. Sizden haber bekliyorum. Ezilme tehlikesi de geçirdim" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Engin Altay CHP
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