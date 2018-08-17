Esenyurt Belediyesi'nden 10 bin çocuğa bayramlık

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 10 bin ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet yardımı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal inceleme sonucu belirlenen 10 bin ihtiyaç sahibi çocuğa Esenyurt Kültür Merkezi'nde bayramlık kıyafetlerinin dağıtıldığı belirtildi.
Ramazan ayında da 15 bin kıyafet dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, 2-14 yaş arası bütün çocuklara kıyafet yardımında bulunulduğu, bunun dışında 3 yaş altı yetim ve öksüz çocuklara da ESKART ile bayram harçlığı verildiği kaydedildi.
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