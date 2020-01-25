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Esenyurt Belediyesinden kreşli miniklere mahremiyet eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi, belediye kreşlerinde eğitim alan öğrencilere ‘Mahremiyet Eğitimi’ verdi.

Esenyurt Belediyesi, belediye kreşlerinde eğitim alan öğrencilere ‘Mahremiyet Eğitimi’ verdi. Psikolog eşliğinde gerçekleşen eğitimde, çocuklara mahremiyetin önemi ve tehdit altındayken neler yapmaları gerektiği anlatıldı.
Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü, belediye kreşlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik Mahremiyet Eğitimi verdi. Belediye bünyesinde hizmet veren Klinik Psikolog Havva Akdemir tarafından verilen eğitimde, kreşli miniklere 4 özel bölgenin önemi ve mahrem yerlerin nasıl korunması gerektiği anlatıldı. Çocuklara kendilerinin ve diğer insanların özeline saygı duymaları ve bu özeli korumaları, kendileri ve çevreleri ile sağlıklı sınırlar ortaya koymaları gerektiği gibi konuların aktarıldığı eğitimde, çocuklara tehdit altındayken ne yapmaları gerektiği de anlatıldı. Kişiye özel bölgelerin gizlenmesinin önemine değinilen programda, çocuklara mahremiyet eğitiminin pekişmesi için boyama ödevleri verilerek, ailelere konuyla ilgili bilgilendirme notları dağıtıldı.
Yetkililer, belediyeye ait 11 kreşte, 700 öğrenciye verilen eğitimlerin her ay düzenli olarak devam edeceğini aktardı.

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