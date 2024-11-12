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  4. Esenyurt Belediyesine kayyum olarak atanmıştı! Lüks aracı iade, 19 milyon TL'lik fuarı iptal etti

Esenyurt Belediyesine kayyum olarak atanmıştı! Lüks aracı iade, 19 milyon TL'lik fuarı iptal etti

12.11.2024 11:35
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Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığı ve yerine kayyum atandığı Esenyurt Belediyesi'nde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Özer'in yerine göreve gelen Can Aksoy'un makam aracını iade ettiği öğrenilirken; 19 milyon TL’lik gidere neden olacak fuar organizasyonunu da iptal ettiği belirtildi.

Esenyurt Belediyesine kayyum olarak atanmıştı! Lüks aracı iade, 19 milyon TL'lik fuarı iptal etti

Esenyurt Belediyesi, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddialarıyla görevden alınan ve tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı.

LÜKS ARAÇ İADE EDİLDİ

Makam koltuğuna oturduğu andan itibaren attığı her adımla gündem olan yeni başkan Aksoy'un 2024 model AUDİ A6 marka aracını kiralama şirketine iade ettiği öğrenildi.

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19 MİLYONLUK FUAR DA İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Can Aksoy tarafından, Ece Üner, İnci Aral, Fatih Altaylı, İsmail Saymaz, Selçuk Yöntem ve Ayşe Kulin gibi isimlerin yer aldığı fuar organizasyonu da 19 milyon TL’lik bir giderden dolayı iptal edildi.

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Esenyurt Belediyesi
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