Esenyurt, Doğan Aras Bulvarı’nda seyir halindeki 2 katlı bir özel halk otobüsün motor kısmında aniden yangın çıktı. Alevli şekilde yanan otobüse itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Esenyurt, Do\u011fan Aras Bulvar\u0131\u2019nda seyir halindeki 2 katl\u0131 bir \u00f6zel halk otob\u00fcs\u00fcn motor k\u0131sm\u0131nda aniden yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Alevli \u015fekilde yanan otob\u00fcse itfaiye ekipleri m\u00fcdahale ediyor.Arka Sokaklar'\u0131n Zeli\u015f'i Y\u00fcsra Geyik'in pozlar\u0131 be\u011feni toplad\u0131Rize\u2019de bir \u015fah\u0131s gen\u00e7 k\u0131z\u0131 b\u00f6yle darp ettiDiyarbak\u0131r'da ruhsats\u0131z 6 tabanca ele ge\u00e7irildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum