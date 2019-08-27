Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Esenyurt Do\u011fan Arasl\u0131 Bulvar\u0131\u2019nda Mukaddes D. eski e\u015fi taraf\u0131ndan silahla vurularak yaraland\u0131. Yaral\u0131 kad\u0131n hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131rken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. D\u00f6rd\u00fcnc\u00fc kap\u0131ya nas\u0131l ula\u015f\u0131rs\u0131n? Antalya\u2019da uyu\u015fturucu operasyonuBrezilya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Bolsonaro: \u201cMacron hakaretlerini geri al\u0131rsa G7\u2019nin yard\u0131m\u0131n\u0131 kabul edebiliriz\u201d
Okuyucu Yorumları 0 yorum