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Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda Mukaddes D.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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