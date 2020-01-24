Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Esenyurt Haramidere TEM Ba\u011flant\u0131 yolunda seyir halindeki t\u0131rda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yang\u0131n nedeniyle b\u00f6lgede trafik yo\u011funlu\u011fu olu\u015ftu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Filmleri aratmayan olay: \u0130stanbul\u2019dan g\u00f6nderilen yanl\u0131\u015f cenaze aileyi \u015foke ettiManisa'da art\u00e7\u0131lar s\u00fcr\u00fcyor, vatanda\u015flar tedirgin (4)Sap\u0131k damat garsonu tuvalete kadar takip edip...
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