Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesindeki 3 katlı plastik fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

Esenyurt ISISO Sanayi B\u00f6lgesindeki 3 katl\u0131 plastik fabrikas\u0131n\u0131n en \u00fcst kat\u0131nda hen\u00fcz bilinmeyen nedenden dolay\u0131 yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Ekiplerin s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.Ba\u015fta kimse ne oldu\u011funu anlayam\u0131yor! Yakla\u015f\u0131nca...Tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ki\u015fiyi 8 kur\u015funla \u00f6ld\u00fcren ki\u015fi yakaland\u0131Afyonkarahisar\u2019\u0131n \u00c7ay il\u00e7esindeki orman yang\u0131n\u0131 kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131
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