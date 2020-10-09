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Esenyurt merkezli ’korsan durak’ çetesi soruşturmasında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 14:49 | Son Güncelleme

İstanbul’da taksi duraklarını baskı altına alan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir geliş yaşandı.

İstanbul’da taksi duraklarını baskı altına alan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir geliş yaşandı. Mahkemeye çıkarılıp serbest bırakılan 6 şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.
Geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taksi duraklarını baskı altına alan suç örgütlerine yönelik 2 Ekim’de çalışma gerçekleştirilmiş, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve Bursa‘da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Yürütülen soruşturma kapsamında Ali Ziver Ç.’nin elebaşılığını yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne mensup 22 şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.
Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4’i emniyetten serbest kalırken, çete lideri de dahil 18 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan A.Ç., V.T., U.K., Ş.T., H.K. ve V.O. isimli 6 kişi, savcılığın tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.
Çete mensubu 6 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 şahıs hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Çıkarılan kararın ardındın bugün yapılan eş zamanlı operasyonda V.T., U.K., Ş.T. ve V.O. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalama çıkarılan ve serbest bırakıldıktan sonra adreslerinde bulunamayan diğer 2 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
Öte yandan yapılan itiraz başvurusuyla birlikte bugün düzenlenen operasyonda yakalanan söz konusu suç örgütüne mensup 4 şüphelinin akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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