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  4. Esenyurt Meydanı’nda oturma izni olmayan yabancı uyruklulara uygulama

Esenyurt Meydanı’nda oturma izni olmayan yabancı uyruklulara uygulama

29.12.2020 14:08 | Son Güncelleme:
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Polis ekipleri Esenyurt Meydanı’nda uygulama yaptı.

Polis ekipleri Esenyurt Meydanı’nda uygulama yaptı. Oturma izni ve kamplarda olması gereken yabancı uyruklu şahıslar, polis merkezine götürüldü.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından Esenyurt Meydanı’nda uygulama gerçekleştirildi. Tek tek durdurulan yabancı uyruklu şahıslara, izin, oturum ve pasaport bilgileri soruldu. Herhangi bir belge ibraz edemeyen ve izinsiz olan şahıslar polis merkezine götürüldü. İzin belgesi olmayan toplam 45 yabancı uyruklu şahsın önce polis merkezine ardından da toplama merkezine gideceği öğrenildi.

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